"Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi"nden yamaç paraşütüyle 167 bin uçuş

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 167 bin uçuş yapıldı.

Ölüdeniz'deki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden paraşütle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan merkez, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine, dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında yer alan Babadağ'ın, her yıl macera tutkunlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Babadağ'ın 1 Haziran 2021'de tam anlamıyla faaliyete geçtiğini anlatan Çıralı, "2019'da 166 bin 813 yamaç paraşütü uçuşu yapılmışken bu sayı 2020'de 74 binlerde kaldı. Geçen yıl Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuş sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle 167 bin 3 uçuş gerçekleşti." dedi.

Çıralı, yerli misafirlerin yanı sıra ağırlıkla Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Pakistan'dan gelenlerin yamaç paraşütü yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Uçuş sayısında 200 bin rakamının hedef olduğunu belirten Çıralı, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıl pandemide istenilen sonuçlara ulaşılırsa bu hedefimizi yakalayacağız. Dünyada manzarası en güzel olan yamaç paraşütü merkezi Babadağ. Bundan sonra da dünyadaki en güvenilir yamaç paraşüt yapılacak yer olacak. Herkes Ölüdeniz'e gelip buradan yukarıya çıkıyor. Bölge ekonomisine büyük katkısı var. Bölgede 12 ay turizm yapılmasına da büyük katkı sunuyor. Hala Fethiye'ye yamaç paraşütü yapmaya gelenler var. Şimdi gelenler sadece yamaç paraşütü yapmakla kalmıyor, 1700 metreye kar görmek için de çıkıyor. Babadağ'a gelenler bölgeye büyük ekonomik katkı sağladı."

"İlgiden memnunuz"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise salgına rağmen geçen yıl gerçekleşen uçuş sayılarının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle sezonun geç ve yavaş başladığını aktaran Akçay, "Bölgede çalışan 350 tecrübeli yamaç paraşütü pilotuyla misafirlerimize hizmet veriyoruz. Gelenleri alınan tedbirler çerçevesinde gökyüzüyle buluşturduk. Geride bıraktığımız yılın ardından 2022'ye de yamaç paraşütü tutkunlarının ilgisiyle başladık. Şu anda kışın uçuşlarımız devam ediyor. Pandemi müsaade ederse bu yıl da uçuş rakamlarının artacağını tahmin ediyoruz. İlgiden memnunuz." diye konuştu.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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