Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal ve dernek yönetimi, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal ve dernek yönetimi, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, dernek çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin talep ve isteklerini dinleyen Vali Orhan Tavlı, şehitlerimizin emaneti ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımızın ve gönlümüzün açık olduğunu ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal ve dernek yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre