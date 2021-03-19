Fethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Fethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:07
Fethiye merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Muğla ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerini telefonda polis, asker ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin örgütlü şekilde vatandaşları dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin 3 ay süren takibinde, Muğla, İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişinin "Adınıza çok sayıda hat çıkarıldı, hatlar FETÖ mensupları tarafından kullanıldı ve operasyon başlatılacak." gibi yalanlarla korku ve tedirginliğe sevk edilerek dolandırıldığı belirlendi.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, zanlılardan E.Ç. ve K.Ç'yi Kayseri'de yakaladı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, aynı yöntemle vatandaşları 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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