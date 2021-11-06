Fethiye Koruköy Muhtarından Büyükşehir Belediyesine "Su" Teşekkürü

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye Koruköy Mahallesi su kaynaklarında iyileştirme çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı Koruköy Mahallesi Muhtarı Nurettin Göztepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla memnuniyetini dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye Koruköy Mahallesi'nde mevcut su kaynaklarında iyileştirme çalışmaları yaptı. Mevcutta 86 ton/ gün su sağlayan kaynakta yapılan çalışmanın ardından alınan su miktarı 256 ton/ güne çıkarıldı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışma kapsamında 1 kaptajın yapısı yenilenirken, 2 yeni kaptaj imalatı ve 1 toplama maslağı imalatı da yapıldı.

Kaynağa ulaşımın zor olduğu bölgede ekipler tarafından kaynağa ulaşım için yaklaşık 2 kilometre de yol açıldı.

Bölgede yapılan çalışmaları takip eden Koruköy Mahallesi Muhtarı Nurettin Göztepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Muhtar Göztepe "Su Sorunumuz Çözen Başkan Gürün'e Teşekkür Ederim"

Konu hakkında açıklama yapan Nurettin Göztepe "Bölgemizde bulunan su kaynağı ulaşımı ve arazisi nedeniyle el gücüyle yapılarak kullanıma açılmıştı. Bugüne kadar yetersiz kalan su nedeniyle birçok kez sıkıntı yaşadık. İl Özel İdaresi zamanından bu yana bu çalışmanın yapılmasını istiyor, bekliyorduk. Şimdi, MUSKİ ekiplerimiz özverili bir çalışma ile bu sorunumuzu da çözdü. Gece gündüz demeden uyumlu ve özverili bir çalışma yürüten ekiplere sorunumuzu çözerek, bu sıkıntıdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Bu hizmeti bize veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve Genel Müdürümüz Baki Ülgen'e de mahallemiz adına teşekkür ederim" İfadelerini kullandı.

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