Fethiye dipten kurtulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftadan beri düşme hattından kurtulma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor galibiyetinin ardından çıkış fırsatı olarak gördügü Beşiktaş deplasmanında 76-65 kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftadan beri düşme hattından kurtulma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor galibiyetinin ardından çıkış fırsatı olarak gördügü Beşiktaş deplasmanında 76-65 kaybetti. 21 haftada yalnız 5 galibiyet alabilen, hiç üst üste 2 maç kazanamayan Fethiye Belediyespor, kalan 9 karşılaşmada lige tutunmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı