Fethiye dipten kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiye dipten kurtulamadı

11.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:17
Fethiye dipten kurtulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftadan beri düşme hattından kurtulma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor galibiyetinin ardından çıkış fırsatı olarak gördügü Beşiktaş deplasmanında 76-65 kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk haftadan beri düşme hattından kurtulma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, OGM Ormanspor galibiyetinin ardından çıkış fırsatı olarak gördügü Beşiktaş deplasmanında 76-65 kaybetti. 21 haftada yalnız 5 galibiyet alabilen, hiç üst üste 2 maç kazanamayan Fethiye Belediyespor, kalan 9 karşılaşmada lige tutunmaya çalışacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fuat Oktay Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Demet Akalın Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye dipten kurtulamadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 10:29:29. #1.15#
title