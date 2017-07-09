Fethiye Dere Kıyısında Mahsur Kalan Yaralı Kurtarıldı

Dere kıyısında mahsur kalan yaralı kurtarıldı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 5 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek yaralanan 52 yaşındaki Atilla Kavaklı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Yeşil Vadi'de meydana geldi. Vadiden akan derenin kıyısında yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Sol kol ve sırtında ezilme meydana gelen Kavaklı, derenin karşı kayısındaki yola ulaşamayacağını anlayınca cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, derenin üzerine iple geçiş istasyonu kurdu. Kavaklı, oturduğu sedye ipe bağlanarak 8 metre genişliğindeki derenin karşı yakasına taşındı. 30 dakika süren çalışma sonunda derenin karşısındaki ambulansa ulaştırılan Kavaklı Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kavaklı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.