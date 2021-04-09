Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
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Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adada bulunan kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adada bulunan kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, Göcek açıklarındaki Yassıca Ada'da kaçak yapı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yapının Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü eşliğinde yıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık üç hafta önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmesinin ardından Fethiye Belediyesine bildirilen yapı, jandarma kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemleriyle yıkılmıştı. Daha sonra eğrelti yapının aynı kişi tarafından tekrar yapılması üzerine Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tekrar yıkım gerçekleştirildi. Jandarma kolluk kuvvetlerinin tekrar güvenlik önlemi aldığı yıkım, gün boyunca sürdü. Yassıca Ada doğal sit alanı olarak geçiyor."

Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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