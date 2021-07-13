Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
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Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre; Faralya Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine yangın bölgeye helikopter, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozöz, su tankeri ve orman işçileriyle ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, gazetecilere, yangın çıkan alana yakın bir noktada geçen sene de yangın çıktığını söyledi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin büyük bir facianın önüne geçildiğini vurgulayan Karaburun, "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bir kasıt varsa en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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