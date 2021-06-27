Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi Göçer sokak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, tanker ve ilk müdahale aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Yalçın/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı