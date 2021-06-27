Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
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Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi Göçer sokak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, tanker ve ilk müdahale aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 buçuk dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Yalçın/ İHA)

Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Fethiye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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