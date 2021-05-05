Fethiye'deki Karataş Plajı'nın yapılaşmaya açıldığı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Karataş Plajı'nın yapılaşmaya açıldığı, plajda çalışmaların başlatıldığı iddiası gündeme gelmişti. İddialara yanıt veren Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), plajın ücretsiz halk plajına dönüştürüleceğini açıkladı.

MUÇEV'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında çıkan 'Karataş Plajı elden gidiyor' başlığıyla oluşturulmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Karataş Plajı'nın kirliliğiyle ilgili MUÇEV'e çok sayıda şikayette bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KABİN VE TUVALET YAPILIYOR

"Karataş Plajı'nı kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığı biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

HALK PLAJI OLARAK KULLANILMAKTA

MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin ediliyor. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarında rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı