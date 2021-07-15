Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede
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Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede

Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şebekenin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Gerekli delillerin toplanması sonrası, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla salı sabahı operasyon düzenlendi. 18 ekip ve 57 personelin katıldığı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Ayrıca fuhuş yapan yabancı uyruklu 22 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.


Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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