Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü
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Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Fethiye ilçesinde park halindeki zift tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye ilçesinde park halindeki zift tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Foça Mahallesi 1418 Sokak'ta bir firmaya ait park halindeki zift tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Su ve köpükle müdahale ederek alevleri söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de zift tankında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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