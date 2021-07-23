Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular
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Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular

Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 tatilci Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından 4 saat süren arama sonucu kurtarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 tatilci Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından 4 saat süren arama sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldiği öğrenilen Fatma Akçelik (31) ile Turgay Gök (34), doğa yürüyüşüne çıktıkları Faralya Mahallesi Kabak Koyu Şelale Mevkii'nde yollarını kaybetti. Gök'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine JAK ekipleri sevk edildi. Dün saat 22.00 sıralarında bölgeye çıkış yapan ekipler, Şelale mevkii kuzey hattında 4 saat süren arama çalışmaları sonucu tatilcilere ormanlık alanda ulaştı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Fatma Akçelik ile Turgay Gök, kendilerine su ikram eden jandarma personellerine teşekkür etti. 


Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular
Fethiye'de yürüyüşe çıktılar, 4 saat sonra bulundular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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