Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan kişiyi JAK buldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
25.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:15
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Tatil için ilçeye gelen Doğukan Saçar, Kayaköy Mahallesi Afkule Manastırı mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüyen Saçar, yolu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından bulunan Saçar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA