Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan kişiyi jandarmalar buldu Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Tatil için ilçeye gelen Berkan Kizi, Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Kizi, yolu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik aramanın ardından bulunan Kizi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA