Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
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Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

14.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Koray Tombak'ın (48) kullandığı 48 BBM 88 plakalı tır, Fethiye-Dalaman kara yolu Hacılar mevkisinde yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Tombak'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tırın çekicisinin bağlı bulunduğu dorseden ters yöne doğru dönmüş olması dikkati çekti.

Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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