Fethiye'de yerleşik yabancılardan teşekkür Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan yerleşik yabancılar, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Fethiye Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten çok memnun olduklarını belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan yerleşik yabancılar, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Fethiye Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten çok memnun olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan kişilere yönelik olarak Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, kendilerine yapılan destek başvurularını değerlendiriyor. Gelen talepler doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekipler tarafından hızla karşılanıyor. Fethiye Belediyesi tarafından yapılan İngilizce ve Türkçe anonslar ile bölgede yaşayan kişilere uymaları gereken kurallar sık sık hatırlatılıyor.

Fethiye'de yaşayan yabancıların en çok takip ettiği sosyal platformlardan birisi olan Fethiye Times'ın moderatörü LynWard yaptığı açıklamada; "Özellikle 65 yaş üstü kişilere maske dağıtımı konusunda verdikleri destek için Fethiye Belediyesine ve özellikle Zabıta ekiplerine çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi, 65 yaş üstü olan ya da kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma izni 21 Mart'tan bu yana ilk kez geçen hafta sonu verilmişti.Fakat bu insanlar epeydir dışarı çıkamadıkları için maskeleri yoktu. Özellikle alışveriş yapacak ve güvenecek kimsesi olmayanlara maske temin etmek ciddi bir sorundu. Tam bu noktada Vefa Sosyal Destek Grubu ve yabancıların oluşturduğu 'CoronaCaring Fethiye' gibi gruplar çok önemli destek sağladılar" dedi.

"CoronaCaring Fethiye" yöneticisi, "ABD vatandaşı David Jaime, Kaymakamlık ve Belediye ile birlikte müthiş iş çıkardı. Fethiye Zabıta ekipleri ve Vefa Grubu ile birlikte sadece son 3 gün içinde 'yüksek riskli' 65 yaşlı yabancıya ulaşarak maske taleplerini çok kısa sürede karşıladılar. Zabıta birimlerine yapılan tüm müracaatlar en kısa süre içinde karşılandı. Hem Fethiye Kaymakamlığına, hem Fethiye Belediyesi'ne, hem de 'CoronaCaring Fethiye' grubuna çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA