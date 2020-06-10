Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor

Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu ve hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi...

10.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:19

Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu ve hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde sonra bu kez de Fethiye ilçesinde hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi'ni hizmete açacak.

İl genelinde yatırımlarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu ve hazırlıklarını tamamladığı 100 Yaş Evi'nin önümüzdeki süreçte hizmete girecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla açılışı planlanan Fethiye 100 Yaş Evi, 60 yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri, yeni dostluklar kurabilecekleri ve sosyal aktivitelerini arttırabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek.

Hizmetlerden 60 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar Faydalanacak

Ana amacı yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması ve üretkenliğinin devam ettirilmesi olan proje kapsamında oluşturulan evdeki hizmetlerden 60 yaş ve üzeri vatandaşlar faydalanacak. Evin içerisinde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Hafta içi her gün hizmet verecek olan 100 Yaş Evi'nde üyelerin belirli günlerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılacak.

Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacak

Konukların kaliteli zaman geçirebilecekleri, sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de alabilecekleri Fethiye 100 Yaş Evi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 100 Yaş Evi'nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Başkan Gürün: "Burası yaşanmışlıkla yeni yaşam arasında bir köprü"

Fethiye 100 Yaş Evi'nde toplumun her yaştan kesiminin buluşacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Yaşlılarımız sadece kendi yaşıtlarıyla değil bu tesisimizde her yaştan vatandaşımızla birlikte olacak, paylaşacak, orada dede torun, nine torun, baba oğul ilişkisi kuracak. Onlardan hikayeler dinleyecekler ve bu hikayeler toplumsal hafızaya kaydedilmiş olacak. Muğla'mızda yaşlılarımız mutlu, ömürleri uzun ve herkesin yüzü gülüyor. Çünkü Muğla özgürlükler kenti. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor. İstediği gibi düşünebiliyor, istediği gibi konuşabiliyor, giysisi kendine has olabiliyor. Kimse bu durumlarda kötü davranmıyor, sadece farklılık olarak görüyor ve kimse kimsenin özel hayat ve alanına müdahale etmiyor. Bu büyük bir zenginlik. 100 Yaş Evi bu düşündüğümüz şekilde eski yaşanmışlıkla yeni yaşamın arasında bir köprü. Bize çok şeyler veren ve her şeyimizi borçlu olduğumuz yaşlılarımızı burada yine huzur içinde, geleceğe başka hedeflerle yürüyen toplumun bireyleri olarak yaşatmayı amaçlıyoruz. İlkini Menteşe ilçemizde hayata geçirdiğimiz 100 Yaş Evi kısa sürede yaşlarının en olgun çağındaki hemşerilerimizin beğenisini kazandı ve birçok etkinliğe, projeye ev sahipliği yaptı. Diğer ilçelerimizden de bu hizmet için talep geldi ve güzel Fethiye'mizde 100 Yaş Evi'mizin Muğla'daki ikinci şubesini açıyoruz" dedi.

Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı Haber
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Fethiye'de yaşlılara değer katacak proje hayata geçiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:33:40. #1.15#
title