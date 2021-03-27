Fethiye'de Yarımada'da temizlik çalışması yapıldı
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Fethiye'de Yarımada'da temizlik çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Fethiye'de Yarımada'da temizlik çalışması yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Yarımada'da, temizlik çalışması yapıldı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Alim Karaca ve eşi Çiğdem Karaca'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Güzide Özkaya, Sabri Oğuz Bolelli, daire amirleri, 50'ye yakın belediye personeli ve aileleri katıldı.

Çalışma kapsamında Yarımada'da kıyı şeridine atılan 5 bin 600 kilo çöp toplandı.

Tersaneden başlayan, Letonya Tatil Köyü'nün arka kısımlarına kadar devam eden çalışmada, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.

Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en iyi coğrafyasında yaşadıklarını, bölgede yaşayan vatandaşların daha refah ve huzurlu yaşamaları için mücadele verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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