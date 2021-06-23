Fethiye'de "yarasa adam" diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi
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Fethiye'de "yarasa adam" diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi

Fethiye'de 'yarasa adam' diye tanınan kişi wingsuit yaptı, paraşütle evinin havuzuna indi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü, "yarasa adam" diye tanınan Cengiz Koçak'ın wingsuit yaptıktan sonra paraşütle evinin havuzuna iniş yapması ilgi çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü, "yarasa adam" diye tanınan Cengiz Koçak'ın wingsuit yaptıktan sonra paraşütle evinin havuzuna iniş yapması ilgi çekti.

Mesaisinin ardından dün akşam saatlerinde yamaç paraşütü pilotu Barış Çelik ile Babadağ'ın zirvesinden uçuş yapan Koçak, yaklaşık 2 bin metreden paraşütle atladı. Wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) ile havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak Ovacık mevkisindeki evinin havuzuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı anlar, çok sayı kişinin beğenisini topladı.

Koçak, gazetecilere, Babadağ'dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde evine gittiği anları anlattı.

Bunun heyecan verici olduğunu dile getiren Koçak, "Evimin önünde bir havuz var. 'Acaba havuza insem mi?' diye hep düşündüm. Hava rüzgarlı olmasına rağmen inişimi başarıyla gerçekleştirdim. Kafamda hedef olarak duran evimin önündeki havuza inme fikrini hayata geçirmiş oldum. Muhtemelen dünyada uçup evinin havuzuna inen ve evine giden başka birisi yoktur." diye konuştu.

Koçak, geçmişte yaptığı atlayışları sürekli sosyal medyada paylaştığını ve insanların artık bu durumu normal karşılamaya başladığını ifade etti.

Havuza iniş görüntüsünün diğer videolarına göre farklı tepki aldığını dile getiren Koçak, "Mesaj yollayan, gülen, alkışlayan insanlar oldu. Çoğu herhangi bir havuza indiğimi düşündü. Kendi evimin havuzunu indiğimi öğrendiklerinde daha da çok şaşırdılar. Havuzdan çıkıp evime girdim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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