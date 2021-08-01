Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?
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Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?

Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyorEdinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Peki, Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?

Fethiye'de yangın var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?

FETHİYE'DE YANGIN VAR MI?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sebebi belirsiz bir şekilde orman yangını çıktı.

Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki yerleşim yerinin bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan gönderide Fethiye yer almıyor. Yangının kontrol altına alındığı Fethiye'de soğutma çalışmaları devam ettiğinin ise altı çiziliyor.

Fethiye'de yangın var mı?
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Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü? - Haberler
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