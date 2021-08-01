Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyorEdinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Peki, Fethiye'de yangın var mı? Fethiye'de yangın devam ediyor mu? Fethiye'de yangın söndürüldü mü?