Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları üzerinde bilimsel araştırma başlatıldı
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Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları üzerinde bilimsel araştırma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde irtifa farkının yamaç paraşütü pilotları üzerindeki etkilerinin tespiti için, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bilimsel araştırma başlattı.

Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları üzerinde bilimsel araştırma başlatıldı
24.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:11

Muğla'nın Fethiye ilçesinde irtifa farkının yamaç paraşütü pilotları üzerindeki etkilerinin tespiti için, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bilimsel araştırma başlattı.

Tandem yamaç paraşütü pilotları, kalkış pistlerinin bulunduğu 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinde uçuştan önce ve uçuş sonrasında iniş pistlerinin yer aldığı Belceğiz Plajı'nda çeşitli testlere tabi tutuldu. Araştırma sonunda yamaç paraşütü pilotlarının günlük uçuş sayıları ile mesleki yıpranma süreleri belirlenecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan tandem (ikili) atlayış yapan 20 yamaç paraşütü pilotu, bilimsel testlere tabi tutuldu. Bilimsel araştırmanın ilk aşamasında 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe Fethiye'deki özel bir hastane de destek verdi. Pilotlara uçuş öncesinde Babadağ 1700 metre yüksekliğindeki pistinde çeşitli kas testleri ve nabız ölçümleri yapıldı. Daha sonra tandem atlayış yapan pilotlarının inişini tamamlanmasının ardından Belceğiz Plajı'nda tekrar kanları alınarak nabız ölçümleri yapıldı. Pilotlardan alınan kan örneklerinde, triiodotironin, tiroksin, tiroid stimülan hormon, serotonin, insülin, kortizol, adrenalin ve noradrenalin ölçümleri yapılacak. Turizm sezonu sonunda tekrarlanacak testlerin ardından değerler karşılaştırılarak Babadağ'ın zirvesi ile Belceğiz Plajı arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik irtifa farkının pilotlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarılacak. Ortaya çıkan veriler doğrultusunda pilotların günlük maksimum uçuş sayıları yeniden değerlendirilecek. Ayrıca elde edilen veriler, pilotların mesleki yıpranma ve erken emeklilik gibi süreçlerin belirlenmesinde kullanılacak.

"Türkiye'deki ilk çalışma"

FTSO ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yürütülen projenin ilk aşamasındaki çalışmaları koordine eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Tolga Altuğ, araştırmanın Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma olduğuna dikkat çekerek, araştırma sonunda irtifa farkının pilotlar üzerindeki etkilerinin tespit edileceğini söyledi. Pilotların hormon ve kan verilerinin yanı sıra kas testlerine tabi tutulduklarını belirten Tolga Altuğ, "Uçuş öncesi ve sonrası ile sezon başı ve sonu verileri karşılaştırdığında yamaç paraşütü sporunun pilotlar üzerindeki etkileri ortaya çıkmış olacak. Daha önce bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmadığı için projeyi çok önemsiyoruz. Ortaya çıkan verilerin yamaç paraşütü sektörüne yönelik karar almada büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Testlere tabi tutulan yamaç paraşütü pilotlarından Ulaş Yazıcı ise "Uçuş öncesi ve sonrası bir takım testlere tabi tutulduk. Araştırma irtifa farkının vücudumuzda ortaya çıkardığı etkilerin tespitinde kullanılacak. Ayrıca mesleki yıpranmamıza ilişkin verileri de bilimsel olarak ortaya koyacak. Başlatılan bu bilimsel araştırmanın mesleğimize faydalı olacağını düşünüyorum. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne ve bu araştırmada emeği geçen herkese yamaç paraşütü pilotları adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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