Fethiye'de yamaç paraşütü ağaca dolandığı için mahsur kalan pilot ile birlikte uçtuğu kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolandığı için mahsur kalan pilot ile beraberindeki kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolandığı için mahsur kalan pilot ile beraberindeki kişi kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası bir kişi ile uçuş yaptı.

Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen paraşüt, sahildeki alana iniş sırasında Kumburnu mevkisinde çam ağacına dolandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince kurtarılan ikilinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı