Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü
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Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü

Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile beraber yaşayan şahıs villada bıçaklanmış halde ölü bulundu.

21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:09
Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü

Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile beraber yaşayan şahıs villada bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hasan Tayfun Baransel ile birlikte villada yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenip jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri öte yandan, cinayeti işleyen fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü

Kaynak: İHA

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Fethiye'de villada cinayet: 2 ölü

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