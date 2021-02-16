Fethiye'de vatandaşların kar şaşkınlığı
16.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerine uzun süre sonra kar yağdı.
Kar yağdığını fark eden ilçe sakinleri, araçlarıyla karın etkili olduğu bölgelere gitti. Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
Yaklaşık yarım saat yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır