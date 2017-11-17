Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 304,68 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.D, K.E, Ç.D. ve A.A'nın bulunduğu aracı durdurdu. Polis tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 304,68 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.