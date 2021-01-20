Fethiye'de Uğur Mumcu anısına yaptırılan anıt açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaptırılan Uğur Mumcu anıtının açılışına katıldı.

Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde, Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Akın, araştırmacı gazetecilik denilince akla Uğur Mumcu'nun geldiğini belirtti.

Uğur Mumcu'nun bir kişiye yapılan haksızlığın tüm topluma yapıldığına inanan bir yazar oluğunu ifade eden Akın, "Bir gazeteci sadece ve sadece halkın bilgilenme hakkı için gerçekleri halkla paylaşan kişidir. Uğur Mumcu da yılmadan, usanmadan öğrendiklerini, bilgileri ve doğruları halka anlatmak için mücadele etti." dedi.

Demokrasinin önemine işaret eden Akın, "1990'lı yıllarda pek çok aydınımızı hain pusularda katlettiler. Bu cinayetlerin asıl amacı ise Türkiye'nin özgürlük ve demokrasi mücadelesini önlemek ve laik yapısına darbe vurmaktı." diye konuştu.

Akın, Uğur Mumcu'nun emperyalistlerin planlarını gözler önüne serdiğini, bunları açık açık herkesin anlayacağı dilde yazdığını vurguladı.

Mumcu'nun, vurulacağını bilmesine ve tehdit edilmesine rağmen bunları umursamadığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Kokmuyordu. 'Her parçamdan benim gibileri, beni aşacaklar doğacaktır' dermiş. Bu, inandığı yoldan dönmediğinin en büyük göstergesi. Uğur Mumcu'ya yapılan haince, alçakça saldırının niye yapıldığının, niye unutulmaması gerektiğinin göstergesi olmak için buradayız. Unutturmamak ve unutmamak için buradayız. Bu heykelle Uğur Mumcu burada da yaşayacak. Uğur Mumcu'yu saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise anıtı Uğur Mumcu'yu unutturmamak adına yaptırdıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Uğur Mumcu anıtının açılışı yapıldı. Törene katılanlar, Mumcu'nun heykelinin bulunduğu anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır