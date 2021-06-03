Fethiye'de uçuruma itildiği ileri sürülen hamile kadının eşinin yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekilirken kayalıklardan itildiği ileri sürülen hamile kadının, tutuklanan eşinin yargılanması sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekilirken kayalıklardan itildiği ileri sürülen hamile kadının, tutuklanan eşinin yargılanması sürüyor.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Hakan Aysal ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle dahil olamadı.

Sanık avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır