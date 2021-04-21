Fethiye'de turizm sezonu öncesi altyapı çalışmaları başladı
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Fethiye'de turizm sezonu öncesi altyapı çalışmaları başladı

Fethiye'de turizm sezonu öncesi altyapı çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu öncesi altyapı çalışması yürütülüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu öncesi altyapı çalışması yürütülüyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Baha Şıkman Caddesi'nde asfalt çalışmalarına ilişkin yüklenici firma ile düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin alt ve üst yapısıyla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Caddede 13 Mart'ta başlayan çalışmaların bir hafta sonra tamamlanacağını belirten Karaca, "Ölüdeniz Caddesi'nde de 20 Ocak'ta başlayan çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bunlar Fethiye'nin geleceğine yapılan çok güzel yatırımlar. Turizm sezonunda vatandaşların istediği yatırımlar bitmiş olacak."

Karaca, Fethiye'nin Türkiye'de borcu olmayan ender belediyelerden olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından Karaca ile 20 milyon 733 bin lira bedelli sıcak asfalt çalışmasını yapacak firma yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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