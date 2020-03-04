04.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:24

Fethiye'de turizm fuarı kapılarını açtı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) organizasyonunda, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Tüm Sanayiciler ve İş Adamları (TÜMSİAD) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazaryeri'nde açılan fuarda, 100 firma stant kurdu. Toplam 4 bin 500 metrekare alana kurulan fuar, 7 Mart'ta sona erecek.

Fuarın açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, dünyanın birçok ülkesindeki 'Koronavirüs' salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi. Avrupa genelinde insanların 'Koronavirüs' nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, "Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bu yönde" dedi.

Kaynak: DHA

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