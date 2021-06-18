Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
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Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde takla atan ve hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre Seyfi Avcı (22) yönetimindeki 48 BBH 60 plakalı Tofaş otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde takla atan ve hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Seyfi Avcı (22) yönetimindeki 48 BBH 60 plakalı Tofaş otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan ve hurdaya dönen araçtan fırlayan Seyfi Avcı, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Avcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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