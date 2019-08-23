Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza
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Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki bir otomobili taciz ettikleri iddiasıyla iki taksiciye jandarma tarafından 2 bin 690 lira ceza kesildi.

23.08.2019 12:39
Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki bir otomobili taciz ettikleri iddiasıyla iki taksiciye jandarma tarafından 2 bin 690 lira ceza kesildi.


İddialara göre, Faralya Mahallesi'nde iki taksici Ölüdeniz yolu üzerinde bir otomobili sıkıştırdığı görüntüleri üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı.


Jandarma ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından, taksi sürücülerinin T. K. ile A.K. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücülere, Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek, Şerit ihlali, Trafiği aksatmak suçlarından toplam 2 bin 690 lira adli para cezası uygulandı. İki sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ekipler tarafında uygulamalarının sık, sık yapılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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