Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
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Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası uçuş yaptı.

Kalkışın ardından paraşüt, 1700 metre pistinden sonra başlayan telesiyej hattına dolandı.

Görevliler tarafından kurtarılan ikilinin hafif yaralandığı belirtildi.

Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı
Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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