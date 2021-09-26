Fethiye'de teknede 254 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Fethiye'de teknede 254 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de teknede 254 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 254 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Faralya Mahallesi'nde düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzensiz göçmenlerin, Cennet Koyu'nda bir tekneye binerek denize açıldıkları tespit edilince durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, Afgan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 254 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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