Fethiye'de tedavi edilen caretta caretta denize salındı
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Fethiye'de tedavi edilen caretta caretta denize salındı

Fethiye'de tedavi edilen caretta caretta denize salındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yumurta bıraktığı sırada yaralı olduğu fark edilen caretta caretta, tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yumurta bıraktığı sırada yaralı olduğu fark edilen caretta caretta, tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, Çalış sahiline yumurta bırakan caretta carettanın yaralı olduğunu fark etti.

Kabuğunda kesik olan caretta caretta, DEKAMER'de görevli veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Caretta caretta tedavisinin ardından Çalış Plajı'nda denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Asistanı ve alan sorumlusu Fatih Polat, gazetecilere, kaplumbağayı kumsal izleme ve koruma çalışması yaparken bulduklarını anlattı.

Kaplumbağaların yuvalama mevsiminde olduğunu ve tedavi edilen caretta carettanın yaklaşık 15 gün sonra bir yuva daha yapacağını kaydeden Polat, "Caretta carettanın yarası çok derin değildi. Yine yuva yapacağını göz önünde bulundurarak bir gün gözetim altında tutuldu ve yarasına müdahale edildi. Ekip arkadaşlarımla önümüzdeki süreçte de kaplumbağaların izlenmesi ve korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Polat, Muğla ve ilçelerinde vatandaşların yaralı ya da ölü bir kaplumbağa görmeleri halinde merkezi aramalarını istediklerini belirtti.

DEKAMER Proje Asistanı veteriner hekim Gizem Leyla Çakmak ise 30-35 yaşlarındaki kaplumbağanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Fethiye'de tedavi edilen caretta caretta denize salındı
Fethiye'de tedavi edilen caretta caretta denize salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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