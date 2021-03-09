- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:40

- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ünal Ö.'nün kullandığı 48 FAM 75 plakalı otomobil Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Babadağ yolunda, yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Özgan, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
- Fethiye'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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