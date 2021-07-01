Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı
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Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın İlçesinde Fethiye'nin arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki bir çocuk 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın İlçesinde Fethiye'nin arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki bir çocuk 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Göcek'te açılarında makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen içinde biri çocuk3 kişi bulunan tekne 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Göcek açıklarında sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Limanı'na güvenli bir şekilde çekti. - MUĞLA

Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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