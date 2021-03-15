Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı
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Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:01
Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak tekne limana çekildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak tekne limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Boncuklu koyu açıklarında makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen içinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Boncuklu koyu açıklarında sürüklenen 8,5 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti. - MUĞLA

Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı
Fethiye'de sürüklenen tekneyi kıyı emniyeti kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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