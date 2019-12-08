Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

08.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:16
Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın ilçesinde su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkisinde çevre sakinleri, 5 metre deriliğindeki su kuyusundan köpek sesi gediğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri su dolu kuyuda mahsur kalan köpeğin beline halat bağladı. Halat yardımıyla çekilerek kuyudan çıkarılan köpeğin bitkin halde olduğu görüldü. Bir süre dinlendirilen köpek, sahibi bulunarak teslim edildi. 


Kaynak: DHA
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