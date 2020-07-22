Fethiye'de su alan balıkçı teknesindeki iki kişi kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan balıkçı teknesindeki iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan balıkçı teknesindeki iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Afkule Koyu'nda bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Batmak üzere olan tekneden atlayıp, kıyıda kurtarılmayı bekleyen iki kişi, kendilerine ulaşan sahil güvenlik botuna alınarak limana götürüldü.

Kaynak: AA