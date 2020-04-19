Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71 kişiye para cezası verildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye toplam 72 bin 586 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye toplam 72 bin 586 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri, ilçe merkezinde ve kırsal bölgede 71 kişinin uygulamayı ihlal ettiğini belirledi.

Ekipler tarafından, kısıtlamayı ihlal edenlere toplam 72 bin 586 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA