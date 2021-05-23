Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde kısıtlamadan muaf turistler denize girip güneşlendi.

Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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