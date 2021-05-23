Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.
Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde kısıtlamadan muaf turistler denize girip güneşlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır