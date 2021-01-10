Fethiye'de siparişle kırlardan toplanan dağ çileği ilgi görüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, özel siparişle dağ çileği toplayan köylüler ek gelir elde ediyor.

Kırsaldai bodur ağaçlarda yetişen dağ çileklerini türkü eşliğinde özenle köylüler, paketleyerek aldıkları siparişleri teslim ediyor.

Görünüşü ve aromasıyla tropikal meyveyi andıran dağ çileklerinin ilgi gördüğünü belirten Mustafa Soku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok tatlı bu çilekler. Yetiştiği zamanlarda çıkar toplarım. Şu anda çalışmıyorum. Hem ek gelir sağlamış oluyorum hem de doğada gezmiş oluyorum. Çilekleri kaselere koyuyorum. Paketini 15 ila 20 liraya veriyorum. Boş zamanımı da değerlendirmiş oluyorum. Dağ çilekleri Seydikemer çevresinde belli bir bölgede yetişiyor." diye konuştu.

Dağ çileği alanlardan Mustafa Varlı, bu lezzetin hiçbir üründe olmadığını ifade ederken, Ali Kocakahya, bölgede doğal olarak yetişen bu meyvenin hoş bir tadı olduğunu ve yılın bu dönemlerinde çokça tüketildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır