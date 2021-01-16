Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu

16.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:21
Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

Tuzla ve Taşyaka mahallelerinde de yollar su birikintileri oluştu. Taksiler ve sokağa çıka kısıtlamasından muaf vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan giderleri açmaya çalıştı.

Rögarı açmak için mücadele eden Timur Karadeniz, yağmurun aniden bastırdığını ve etrafın suyla dolduğunu söyledi.

Evinin giriş katta olduğunu belirten Karadeniz, "Su neredeyse içeriye girecekti. Arkadaşımla su giderini açtık. Belediyeye de haber verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlker Başbuğ Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Mesut Özil Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 21:21:02. #1.14#
title