Fethiye'de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu
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Fethiye'de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluşturdu.

05.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:32
Fethiye'de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu

'nın ilçesinde, etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluşturdu.


Fethiye'nin Mahallesi Çalış Plajı'nda saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Sahilde bulunan işletme sahipleri yaşana bilecek olumlusuzluklara karşı iş yerlerinde önlem aldı.


Fethiye Meteoroloji istasyonun müdürlüğü yetkililerinin rüzgarın etkisinin yarın öğlen saatlerine kadar sürdüreceğini bildirdi.


Çalış plajında restoran işletmecisi Mutlu Uzunoğlu, "Kış başladı başlayalı, ilçede böyle kuvvetli rüzgar olmadı. Yaşanacak olumsuzluklara karşı bekliyoruz Allah yardımcımız olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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