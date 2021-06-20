Fethiye'de samanlıkta yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Fethiye ilçesinde itfaiye ekibince samanlıkta yakalanan yılan doğaya salındı.
Fethiye ilçesinde itfaiye ekibince samanlıkta yakalanan yılan doğaya salındı.
Çatalarık Mahallesi'nde samanlıktaki çuvalların arasında yılan olduğunu gören kişi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır