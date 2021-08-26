Fethiye'de sahte ehliyet operasyonu: 12 gözaltı
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Fethiye'de sahte ehliyet operasyonu: 12 gözaltı

Fethiye'de sahte ehliyet operasyonu: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, sınava girmeden sahte ehliyet çıkarıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, sınava girmeden sahte ehliyet çıkarıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Fethiye'de 10 ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda para vererek usulsüz ehliyet alındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Fethiye'deki 2 kişinin sahte ehliyetleri düzenlediğinin tespiti üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda önceden belirlenen 12 şüpheli şahıs yakalandı. Ana hedef 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada; çok sayıda sahte ehliyet, sahte ehliyet çıkarmaya yarayan çok sayıda fotoğraf, dekont, şahıslara ait doktor raporları, şahıslar adına düzenlenmiş sözleşme ve şahıslardan ne kadar para alındığına dair çetele ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürülen şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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