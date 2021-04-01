Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
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Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü

Anadolu Ajansı / Burcu Cunneen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle beyaza bürünen sahil, ilginç görüntü oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle beyaza bürünen sahil, ilginç görüntü oluşturdu.

İlçede öğleden sonra başlayan yağmur, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde doluya dönüştü.

Bir süre etkili olan yağış nedeniyle Kıdrak Plajı, doluyla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan sahili, bölgede bulunan bazı vatandaşlar da görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kar görüntüsünü andıran dolu kaplı sahil, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Sahili görüntüleyen Burcu Cunneen, AA muhabirine, yıllardır Fethiye'de yaşadığını, ilk kez sahili bembeyaz gördüğünü söyledi.

Görselleri sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Cunneen, takipçilerinin de şaşkınlık yaşadığını ve doluyu kar zannettiklerini kaydetti.

Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü
Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Cunneen

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