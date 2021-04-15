Fethiye'de sağlık çalışanları için yapılan "Saygı Anıtı" açıldı

Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yapılan Saygı Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yapılan Saygı Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi tarafından heykeltıraş Onur Fırat Fen'e yaptırılan anıt, Atila Orhan Parkı'na konuldu ve törenle açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde her türlü fedakarlığı yaparak çalıştığını söyledi.

Bu mücadeleyi canını siper ederek veren, en riskli ortamda bulunan, hasta olan ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının önünde saygıyla eğildiğini ifade eden Gürün, "Hekimin toplum için ne kadar önemli olduğunu topluma anlatıp saygınlığını topluma vermeliyiz. Bugünlerin düzeleceğini umarak, daha iyi günlerde sağlıkla bir araya geleceğimizi düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise salgın sürecinde belediye olarak çok ciddi bir mücadeleye girdiklerini dile getirdi.

Karaca, belediye olarak sağlık çalışanlarının sürekli yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Karaca tarafından yontucu Onur Fırat Fen ile sağlık çalışanı Seçkin Yakut'a plaket takdim etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır