Fethiye'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Fethiye'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

11.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:42
Fethiye'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şüphelide ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şüphelide ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otogarda şüphelendikleri M.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca bulundu. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak, tabanca ile şarjör içindeki 8 fişeğe el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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